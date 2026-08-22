Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Le Club des Amateurs de Polars
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08 20:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Le club des amateurs de polars c’est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d’échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes…
RDV à 18h. Durée 2h.
Animation pour les adultes.
Entrée libre sans condition d’inscription à la Médiathèque. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Le Club des Amateurs de Polars
L’événement Le Club des Amateurs de Polars Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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