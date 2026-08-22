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Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos

Le Club des Amateurs de Polars Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Les Temps Modernes
Adresse
1 Allée du Fils
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
0 Gratuit

Tarnos

Le Club des Amateurs de Polars

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08 20:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Le club des amateurs de polars c’est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d’échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes…
RDV à 18h. Durée 2h.
Animation pour les adultes.
Entrée libre sans condition d’inscription à la Médiathèque.   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

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English : Le Club des Amateurs de Polars

L’événement Le Club des Amateurs de Polars Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx

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