Le club des boleros Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine

1) Le Club des boléros — Cabaret radiophonique

20h30 – 22h00 (1h20)

Un orchestre live interprète les grands classiques du répertoire du boléro et de la chanson d’amour latino-américaine (Bésame Mucho, Historia de un Amor, etc.), dans une ambiance chaleureuse et immersive.

Autour de ce concert, les comédiens et comédiennes incarnent une émission radiophonique en direct :

Le Courrier du cœur : confidences, lettres d’amour et récits intimes

: confidences, lettres d’amour et récits intimes La Tombola de l’amour : jeu scénique participatif et poétique

: jeu scénique participatif et poétique « Amor y Odio en Pudahuel » : feuilleton théâtral inédit, entre mélodrame et humour

La scénographie évoque un studio de radio-cabaret : lumières chaudes, micros vintage, proximité avec le public.

Le spectacle explore une question centrale : comment dire, chanter et partager l’amour aujourd’hui ?

2) Ouverture participative — Le Club des Boleros – Karaoke

À partir de 22h15

Après le spectacle, la scène s’ouvre dans un esprit festif et convivial :

reprise collective de chansons d’amour,

participation spontanée du public,

interactions avec les artistes,

prolongation musicale et dansée.

Ce temps prolonge l’expérience dans l’esprit de Nuit Blanche : une nuit vivante, ouverte et collective.

3) Exposition hommage à René Olivares

Accessible toute la soirée

En

parallèle des formes vivantes, le Théâtre El Duende propose une

exposition dédiée à René Olivares, peintre et scénographe chilien,

compagnon artistique du théâtre pendant de nombreuses années.

René

Olivares (1946–2025), installé à Paris depuis les années 1980, fut une

figure majeure de la création visuelle liée à la musique et au spectacle

vivant. Collaborateur historique du groupe Los Jaivas, il réalisa de

nombreuses pochettes d’albums, affiches et œuvres visuelles.

Son

univers, profondément poétique et onirique, peuplé de paysages

symboliques et de figures sensibles, entre en résonance directe avec

l’imaginaire du boléro et la thématique de l’amour.

L’exposition présentera :

dessins, peintures et reproductions,

éléments scénographiques du Théâtre El Duende,

archives et documents retraçant son parcours entre Chili et Europe.

Cette

mise à l’honneur constitue un hommage posthume à un artiste dont la

devise, empruntée à Paul Éluard, résume l’esprit du projet :

« Un poète n’est pas celui qui est inspiré, mais celui qui inspire. »

Cabaret radiophonique, concert & exposition René Olivares.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h30 à 23h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T23:45:00+02:00

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine

Métro -> 7 : Mairie d’Ivry (Ivry-sur-Seine) (427m)

Bus -> 125132323 : Jean le Galleu (Ivry-sur-Seine) (143m)

Vélib -> Verdun – Carnot (435.94m)

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