Le club des boleros Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine
Le club des boleros Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine samedi 6 juin 2026.
1) Le Club des boléros — Cabaret radiophonique
20h30 – 22h00 (1h20)
Un orchestre live interprète les grands classiques du répertoire du boléro et de la chanson d’amour latino-américaine (Bésame Mucho, Historia de un Amor, etc.), dans une ambiance chaleureuse et immersive.
Autour de ce concert, les comédiens et comédiennes incarnent une émission radiophonique en direct :
- Le Courrier du cœur : confidences, lettres d’amour et récits intimes
- La Tombola de l’amour : jeu scénique participatif et poétique
- « Amor y Odio en Pudahuel » : feuilleton théâtral inédit, entre mélodrame et humour
La scénographie évoque un studio de radio-cabaret : lumières chaudes, micros vintage, proximité avec le public.
Le spectacle explore une question centrale : comment dire, chanter et partager l’amour aujourd’hui ?
2) Ouverture participative — Le Club des Boleros – Karaoke
À partir de 22h15
Après le spectacle, la scène s’ouvre dans un esprit festif et convivial :
- reprise collective de chansons d’amour,
- participation spontanée du public,
- interactions avec les artistes,
- prolongation musicale et dansée.
Ce temps prolonge l’expérience dans l’esprit de Nuit Blanche : une nuit vivante, ouverte et collective.
3) Exposition hommage à René Olivares
Accessible toute la soirée
En
parallèle des formes vivantes, le Théâtre El Duende propose une
exposition dédiée à René Olivares, peintre et scénographe chilien,
compagnon artistique du théâtre pendant de nombreuses années.
René
Olivares (1946–2025), installé à Paris depuis les années 1980, fut une
figure majeure de la création visuelle liée à la musique et au spectacle
vivant. Collaborateur historique du groupe Los Jaivas, il réalisa de
nombreuses pochettes d’albums, affiches et œuvres visuelles.
Son
univers, profondément poétique et onirique, peuplé de paysages
symboliques et de figures sensibles, entre en résonance directe avec
l’imaginaire du boléro et la thématique de l’amour.
L’exposition présentera :
- dessins, peintures et reproductions,
- éléments scénographiques du Théâtre El Duende,
- archives et documents retraçant son parcours entre Chili et Europe.
Cette
mise à l’honneur constitue un hommage posthume à un artiste dont la
devise, empruntée à Paul Éluard, résume l’esprit du projet :
« Un poète n’est pas celui qui est inspiré, mais celui qui inspire. »
Cabaret radiophonique, concert & exposition René Olivares.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h30 à 23h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T23:45:00+02:00
Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine
Métro -> 7 : Mairie d’Ivry (Ivry-sur-Seine) (427m)
Bus -> 125132323 : Jean le Galleu (Ivry-sur-Seine) (143m)
Vélib -> Verdun – Carnot (435.94m)
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