Cesson-Sévigné

Le code de Pâques, fréquence 9

6 Avenue de la Boulais Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-25

FLASH INFO SIGNAL BROUILLÉ À L’ESPACE FERRIÉ !

ALERTE GÉNÉRALE AU MUSÉE DES TRANSMISSIONS ! Un mystérieux brouillage empêche la diffusion du signal de Pâques. Nous recherchons de jeunes agents (3 à 12 ans) pour une mission de sauvetage technologique de haute importance LE CODE DE PÂQUES FRÉQUENCE 9.

VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ

– L’AGILITÉ Triompher du parcours des 9 épreuves sportives.

– L’EXPLORATION Retrouver les 9 objets cachés dans le musée.

-LA LOGIQUE Relever le défi du Sudoku géant au sol pour rétablir la fréquence.

LA RÉCOMPENSE ? Seule la maîtrise du chiffre 9 permettra d’ouvrir le coffre-fort et de libérer la cargaison de chocolats !

VOS RENDEZ-VOUS SUR LE TERRAIN

Mercredi 22 Avril De 10h30 à 12h | De 14h30 à 16h ou Samedi 25 Avril De 14h30 à 16h

– LIEU Musée des Transmissions Espace Ferrié, 6 avenue de la Boulais, Cesson-Sévigné.

– TARIF GRATUIT pour tous !

– RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Par téléphone 02 99 84 32 87

Par mail espaceferrie@yahoo.fr .

6 Avenue de la Boulais Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 84 32 87

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English :

L’événement Le code de Pâques, fréquence 9 Cesson-Sévigné a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT 35 ADMIN