Le code de Pâques, fréquence 9 Cesson-Sévigné
Le code de Pâques, fréquence 9 Cesson-Sévigné mercredi 22 avril 2026.
Cesson-Sévigné
Le code de Pâques, fréquence 9
6 Avenue de la Boulais Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-25
FLASH INFO SIGNAL BROUILLÉ À L’ESPACE FERRIÉ !
ALERTE GÉNÉRALE AU MUSÉE DES TRANSMISSIONS ! Un mystérieux brouillage empêche la diffusion du signal de Pâques. Nous recherchons de jeunes agents (3 à 12 ans) pour une mission de sauvetage technologique de haute importance LE CODE DE PÂQUES FRÉQUENCE 9.
VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ
– L’AGILITÉ Triompher du parcours des 9 épreuves sportives.
– L’EXPLORATION Retrouver les 9 objets cachés dans le musée.
-LA LOGIQUE Relever le défi du Sudoku géant au sol pour rétablir la fréquence.
LA RÉCOMPENSE ? Seule la maîtrise du chiffre 9 permettra d’ouvrir le coffre-fort et de libérer la cargaison de chocolats !
VOS RENDEZ-VOUS SUR LE TERRAIN
Mercredi 22 Avril De 10h30 à 12h | De 14h30 à 16h ou Samedi 25 Avril De 14h30 à 16h
– LIEU Musée des Transmissions Espace Ferrié, 6 avenue de la Boulais, Cesson-Sévigné.
– TARIF GRATUIT pour tous !
– RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Par téléphone 02 99 84 32 87
Par mail espaceferrie@yahoo.fr .
6 Avenue de la Boulais Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 84 32 87
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English :
L’événement Le code de Pâques, fréquence 9 Cesson-Sévigné a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT 35 ADMIN
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