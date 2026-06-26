LE COIN D’ART PEINTURE CÉRAMIQUE Olonzac
LE COIN D’ART PEINTURE CÉRAMIQUE Olonzac samedi 18 juillet 2026.
Olonzac
LE COIN D’ART PEINTURE CÉRAMIQUE
23 Grand rue Olonzac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-18
Rejoignez le vernissage de Anna CAMILLE et Thalia REVENTLOW le samedi 18 juillet 2026 à 18h00.
L’exposition est ensuite visible aux heures d’ouverture habituelles de la galerie mardi 9h30–12h00, vendredi 17h00–19h00 et dimanche 10h00–12h00, jusqu’au mardi 11 Aout.
Rejoignez le vernissage de Anna CAMILLE et Thalia REVENTLOW le samedi 18 juillet 2026 à 18h00.
L’exposition est ensuite visible aux heures d’ouverture habituelles de la galerie mardi 9h30–12h00, vendredi 17h00–19h00 et dimanche 10h00–12h00, jusqu’au mardi 11 Aout. .
23 Grand rue Olonzac 34210 Hérault Occitanie lecoindartgalerie@gmail.com
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English : LE COIN D’ART PEINTURE CÉRAMIQUE
Join us for the opening reception for Anna CAMILLE and Thalia REVENTLOW on Saturday, July 18, 2026, at 6:00 p.m.
The exhibition will then be open during the gallery’s regular hours: Tuesday 9:30 a.m.–12:00 p.m., Friday 5:00 p.m.–7:00 p.m., and Sunday 10:00 a.m.–12:00 p.m., through Tuesday, August 11.
L’événement LE COIN D’ART PEINTURE CÉRAMIQUE Olonzac a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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