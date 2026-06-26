LE COIN D’ART PEINTURES DESSINS/SCULPTURES Olonzac
LE COIN D’ART PEINTURES DESSINS/SCULPTURES Olonzac samedi 12 septembre 2026.
Olonzac
LE COIN D’ART PEINTURES DESSINS/SCULPTURES
23 Grand rue Olonzac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-09-12
Rejoignez le vernissage de Michel FOUCHER et Jean-Michel LAFITTE le samedi 12 Septembre 2026 à 18h00.
L’exposition est ensuite visible aux heures d’ouverture habituelles de la galerie mardi 9h30–12h00, vendredi 17h00–19h00 et dimanche 10h00–12h00, jusqu’au mardi 06 Octobre.
Rejoignez le vernissage de Michel FOUCHER et Jean-Michel LAFITTE le samedi 12 Septembre 2026 à 18h00.
L’exposition est ensuite visible aux heures d’ouverture habituelles de la galerie mardi 9h30–12h00, vendredi 17h00–19h00 et dimanche 10h00–12h00, jusqu’au mardi 06 Octobre. .
23 Grand rue Olonzac 34210 Hérault Occitanie lecoindartgalerie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LE COIN D’ART PEINTURES DESSINS/SCULPTURES
Join us for the opening reception for Michel FOUCHER and Jean-Michel LAFITTE on Saturday, September 12, 2026, at 6:00 p.m.
The exhibition will then be open during the gallery’s regular hours: Tuesday 9:30 a.m.–12:00 p.m., Friday 5:00 p.m.–7:00 p.m., and Sunday 10:00 a.m.–12:00 p.m., through Tuesday, October 6.
L’événement LE COIN D’ART PEINTURES DESSINS/SCULPTURES Olonzac a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Olonzac (Hérault)
- MARIUS Olonzac 10 juillet 2026
- LE COIN D’ART PEINTURE CÉRAMIQUE Olonzac 18 juillet 2026
- LE COIN D’ART AQUARELLE Olonzac 15 août 2026
- LE COIN D’ART SCULPTURES METALLIQUES & PEINTURE Olonzac 10 octobre 2026