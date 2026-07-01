Informations pratiques

Olonzac

TANGO AVEC LE DUO JAMAIS JAMAIS

2 Rue des Écoles Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le duo romantique Jamais Jamais bataille à partir d’éclats de tango, entre fougue et délicatesse, armé d’une scie musicale, un accordéon, un piano, ils jouent leurs compositions personnelles et des tangos traditionnels revisités. Quand il y a trop d’émotions ils chantent. Quand c’est moelleux, ils jouent si doucement qu’on entend le silence derrière. Ces deux-là jouent ensemble depuis 20 ans.

Le duo romantique Jamais Jamais bataille à partir d’éclats de tango, entre fougue et délicatesse, armé d’une scie musicale, un accordéon, un piano, ils jouent leurs compositions personnelles et des tangos traditionnels revisités. Quand il y a trop d’émotions ils chantent. Quand c’est moelleux, ils jouent si doucement qu’on entend le silence derrière. Ces deux-là jouent ensemble depuis 20 ans.

Sophie AZAMBRE LE ROY accordéon, voix

Laurent GEHANT piano, scie musicale, mélodica, voix

Ouverture à 20h, avec apéro/repas partagé, début du concert vers 20h30.

Soirée au chapeau .

2 Rue des Écoles Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 6 79 05 84 78 frangines@lilo.org

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English :

The romantic duo Jamais Jamais weaves their music from fragments of tango, balancing passion and delicacy. Armed with a musical saw, an accordion, and a piano, they perform their original compositions and reimagined traditional tangos. When emotions run high, they sing. When the music is mellow, they play so softly that you can hear the silence behind it. These two have been playing together for 20 years.

L’événement TANGO AVEC LE DUO JAMAIS JAMAIS Olonzac a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC