Le coin des familles Salle Etxahun Tardets-Sorholus
mercredi 30 septembre 2026 · Salle Etxahun · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Le coin des familles
Salle Etxahun Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Le Collectif souletin vous propose un moment privilégié à Tardets.
Durant cette matinée, des jeux de société, d’imagination, des activités manuelles seront proposés dans cet espace de rencontres. Ouvert à tous. .
Salle Etxahun Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47
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English :
L’événement Le coin des familles Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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