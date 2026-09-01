Le coin des familles Salle Etxahun Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Tardets-Sorholus

Le coin des familles

Salle Etxahun Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Le Collectif souletin vous propose un moment privilégié à Tardets.

Durant cette matinée, des jeux de société, d’imagination, des activités manuelles seront proposés dans cet espace de rencontres. Ouvert à tous. .

Salle Etxahun Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47

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English :

L’événement Le coin des familles Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque