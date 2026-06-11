Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois
Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois samedi 29 août 2026.
La Guerche-sur-l’Aubois
Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
.
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire comiceagricolelaguerche2026@gmail.com
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L’événement Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Loire en Berry
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