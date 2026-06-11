Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois samedi 29 août 2026.

La Guerche-sur-l’Aubois

Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

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Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire comiceagricolelaguerche2026@gmail.com

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English :

L’événement Le Comice Agricole 2026 de La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Loire en Berry