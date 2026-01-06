Théâtre avec la troupe Le trèfle à 4 feuilles La Guerche-sur-l’Aubois
Théâtre avec la troupe Le trèfle à 4 feuilles La Guerche-sur-l’Aubois dimanche 29 novembre 2026.
La Guerche-sur-l’Aubois
Théâtre avec la troupe Le trèfle à 4 feuilles
Quai Bures-sur-Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
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Quai Bures-sur-Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 62 87 10 cdflaguerche@orange.fr
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L’événement Théâtre avec la troupe Le trèfle à 4 feuilles La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Loire en Berry
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