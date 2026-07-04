Le commerce de pain La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Le commerce de pain

Du samedi 12 au dimanche 13 juin 2027 à partir de 15h et à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-12

fin : 2027-06-13

Date(s) :

2027-06-12

La violence n’est jamais spectaculaire ; elle est administrative, économique, rationnelle. Cie Organon

Le Commerce de pain, pièce inachevée recomposée après la mort de l’auteur à partir de ses notes, met en lumière les mécanismes du capitalisme. Elle raconte l’histoire de Mme Queck, mère de cinq enfants, brutalement expulsée. Dans cette ville en crise, voisin·es, chômeur·ses et commerçant·es agissent depuis leur peur de disparaître socialement. Face à cette brutalité économique, la fable interroge à qui appartient la dette ?







Après le succès de Mère(s), la compagnie Organon invite à nouveau les habitant·es du quartier de la Belle de Mai à s’approprier un texte de Bertolt Brecht. Témoignages et expériences nourrissent un travail entre autofiction et documentaire. De ce processus naît cette adaptation qui conjugue théâtre, musique et images. Sur la scène, transformée en jeu de plateau à taille humaine, les alliances se font et se défont. La survie se négocie, et chaque personnage tente de conserver sa place dans un monde incertain.









Avec les interprètes



D. Ibrwahima, N. Ahamada, M. Ahamada, M. Bourriche, D. Brahimi, S. M’Sili Saidi, A. Yasser Iskandar, A. Ahamada Mbaé, D. Ouarti, F. Benkhelfallah, R. Rahmouni, F. Zohra Mammar, I. Sabbagh, D. Feddaoui, N. Kaya, M. Bouderbala, F. Mouas, L. Bengouia, M. Chelbi, O. Labbani, S. Bonnard, C. Fiandino



Et avec l’orchestre à plectre de Vincent Beer-Demander, et les solistes R. Panzer, S. Panzer, R. Dubelski, P. Vagner, T. Grenier, T. Defontaine, A. Narboni, S. Deleu, A. Beer-Demander, G. Beer-Demander, M. Opavska .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Violence is never spectacular; it is administrative, economic, and rational. Cie Organon

L’événement Le commerce de pain Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille