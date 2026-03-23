Le Comptoir de Villiers présente Cédric Psaïla en concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

Le Comptoir de Villiers présente Cédric Psaïla en concert

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Le comptoir de Villiers présente Seul en scène, Cédric Psaïla

Auteur, compositeur, interprète. Guitare/voix hip, folk Chansons d’amour et d’aventure acides mais bienveillantes .

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecomptoirdevilliers@gmail.com

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English : Le Comptoir de Villiers présente Cédric Psaïla en concert

L’événement Le Comptoir de Villiers présente Cédric Psaïla en concert Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Clamecy Haut Nivernais