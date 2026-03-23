Le Comptoir de Villiers présente Gemma & the Driver en concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne
Le Comptoir de Villiers présente Gemma & the Driver en concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne jeudi 6 août 2026.
Le Comptoir de Villiers présente Gemma & the Driver en concert
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06 21:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Le Comptoir de Villiers présente Gemma & the Driver en concert Pop vintage, artisanale & éthique .
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecomptoirdevilliers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Comptoir de Villiers présente Gemma & the Driver en concert
L’événement Le Comptoir de Villiers présente Gemma & the Driver en concert Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Villiers-sur-Yonne (Nièvre)
- Portes ouvertes au Domaine de Bel-Air Domaine de Bel Air Villiers-sur-Yonne 4 avril 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Cédric Psaïla en concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 7 mai 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Tic-Tac Duo en concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 14 mai 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Feeling Good en Concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 4 juin 2026
- Le Comptoir de Villiers présente Two Chords en Concert Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne 2 juillet 2026