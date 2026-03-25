Le Comptoir de Villiers présente Crash ! Comedy Club Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

Le Comptoir de Villiers présente Crash ! Comedy Club

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13 21:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Le Comptoir de Villiers présente Crash ! Comedy Club Ce plateau d’humour itinérant réunit plusieurs humoristes venus partager leurs univers et leurs meilleures blagues dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Le temps d’une soirée, le Comptoir de Villiers se transforme en véritable comedy club, entre découvertes, énergie de la scène et proximité avec les humoristes, cette première édition promet un moment chaleureux et festif, idéal pour profiter d’une sortie culturelle originale au cœur du territoire. .

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecomptoirdevilliers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Comptoir de Villiers présente Crash ! Comedy Club

L’événement Le Comptoir de Villiers présente Crash ! Comedy Club Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Clamecy Haut Nivernais