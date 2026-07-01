La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’ Jardin de la salle des fêtes Villiers-sur-Yonne

jeudi 23 juillet 2026 · Jardin de la salle des fêtes · Villiers-sur-Yonne

Informations pratiques

Villiers-sur-Yonne

La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’

Jardin de la salle des fêtes 5 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:30:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Pour les 6-14 ans. Venez vous défier et découvrir de nouvelles activités. Organisé par l’ADESS 58. Gratuit Inscriptions auprès de la mairie .

Jardin de la salle des fêtes 5 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 25 59

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English : La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’

L’événement La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’ Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Clamecy Haut Nivernais