La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’ Jardin de la salle des fêtes Villiers-sur-Yonne
jeudi 23 juillet 2026 · Jardin de la salle des fêtes · Villiers-sur-Yonne
Informations pratiques
Villiers-sur-Yonne
La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’
Jardin de la salle des fêtes 5 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 13:30:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Pour les 6-14 ans. Venez vous défier et découvrir de nouvelles activités. Organisé par l’ADESS 58. Gratuit Inscriptions auprès de la mairie .
Jardin de la salle des fêtes 5 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 25 59
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English : La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’
L’événement La Caravane du Sport Le défi nouvelle gén’ Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Clamecy Haut Nivernais
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