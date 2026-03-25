Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23 21:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Miroir interprète un répertoire anglais et (un peu) français jazz des années 1920 aux années 1950 (Franck Sinatra, Billie Holiday, Nat King Cole, Charles Aznavour, Serge

Gainsbourg etc..) ainsi que des morceaux contemporains adaptés jazz.

Ils proposent également leur compositions tirées de l’album “L’amour qu’on sème” paru en 2023. .

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecomptoirdevilliers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz

L’événement Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Clamecy Haut Nivernais