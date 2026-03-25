Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne
Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne jeudi 23 juillet 2026.
Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 21:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Miroir interprète un répertoire anglais et (un peu) français jazz des années 1920 aux années 1950 (Franck Sinatra, Billie Holiday, Nat King Cole, Charles Aznavour, Serge
Gainsbourg etc..) ainsi que des morceaux contemporains adaptés jazz.
Ils proposent également leur compositions tirées de l’album “L’amour qu’on sème” paru en 2023. .
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecomptoirdevilliers@gmail.com
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English : Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz
L’événement Le Comptoir de Villiers présente Miroir Concert Jazz Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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