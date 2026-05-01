Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans Comptoir des Lugues Pindères

Pindères

Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez célébrer les 3 ans du Comptoir des Lugues dans une ambiance de fête de village !

15h jeux en bois surdimensionnés, stands pour enfants, surprises…

18h30 apéro musical avec Le Bon Vieux Temps

19h30 repas grillades frites. Apportez vos couverts

22h30 spectacle de feux et lumières

Repli à l’intérieur en cas de pluie .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans

L’événement Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans Pindères a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne