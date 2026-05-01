Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans Comptoir des Lugues Pindères
Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans Comptoir des Lugues Pindères samedi 30 mai 2026.
Pindères
Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez célébrer les 3 ans du Comptoir des Lugues dans une ambiance de fête de village !
15h jeux en bois surdimensionnés, stands pour enfants, surprises…
18h30 apéro musical avec Le Bon Vieux Temps
19h30 repas grillades frites. Apportez vos couverts
22h30 spectacle de feux et lumières
Repli à l’intérieur en cas de pluie .
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans
L’événement Le Comptoir des Lugues fête ses 3 ans Pindères a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Pindères (Lot-et-Garonne)
- Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères 8 mai 2026
- Le Resto’Lugues Pindères 9 mai 2026
- Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères 15 mai 2026
- Atelier Linux Pindères 16 mai 2026
- Balade naturaliste Pindères 21 mai 2026