Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Les jeunes, les écrans et nous Le Comptoir des Lugues Pindères

Atelier Les jeunes, les écrans et nous Le Comptoir des Lugues Pindères

Atelier Les jeunes, les écrans et nous Le Comptoir des Lugues Pindères jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Le Comptoir des Lugues

Adresse : 165 chemin de l'école

Ville : 47700 Pindères

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Pindères

Atelier Les jeunes, les écrans et nous

Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Parents, venez échanger avec Clarisse RIZZOTI, thérapeute humaniste, et questionner le rapport que nous entretenons avec les écrans.
Pendant ce temps atelier d’écriture journalistique animé par Jérôme HOUARD. Les enfants devront résoudre une enquête entre info et intox.   .

Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Les jeunes, les écrans et nous

L’événement Atelier Les jeunes, les écrans et nous Pindères a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

À voir aussi à Pindères (Lot-et-Garonne)