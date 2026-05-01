Atelier Les jeunes, les écrans et nous Le Comptoir des Lugues Pindères
Atelier Les jeunes, les écrans et nous Le Comptoir des Lugues Pindères jeudi 28 mai 2026.
Pindères
Atelier Les jeunes, les écrans et nous
Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Parents, venez échanger avec Clarisse RIZZOTI, thérapeute humaniste, et questionner le rapport que nous entretenons avec les écrans.
Pendant ce temps atelier d’écriture journalistique animé par Jérôme HOUARD. Les enfants devront résoudre une enquête entre info et intox. .
Le Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Atelier Les jeunes, les écrans et nous
L’événement Atelier Les jeunes, les écrans et nous Pindères a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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