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Balade naturaliste Pindères

Balade naturaliste Pindères

Balade naturaliste Pindères jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Espace Naturel Sensible

Ville : 47700 Pindères

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Pindères

Balade naturaliste

Espace Naturel Sensible Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Accompagnée d’un salarié de la SEPANLOG.
Découvrez la richesse de cet Espace Naturel Sensible de 34 ha au milieu de la forêt landaise.
À partir de 10 ans.
Départ parking du Lac de Clarens.   .

Espace Naturel Sensible Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57  m.maziere.secretariat@gmail.com

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English : Balade naturaliste

L’événement Balade naturaliste Pindères a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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