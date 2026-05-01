Balade naturaliste Pindères
Balade naturaliste Pindères jeudi 21 mai 2026.
Pindères
Balade naturaliste
Espace Naturel Sensible Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Accompagnée d’un salarié de la SEPANLOG.
Découvrez la richesse de cet Espace Naturel Sensible de 34 ha au milieu de la forêt landaise.
À partir de 10 ans.
Départ parking du Lac de Clarens. .
Espace Naturel Sensible Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com
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English : Balade naturaliste
L’événement Balade naturaliste Pindères a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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