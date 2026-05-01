Pindères

Balade naturaliste

Espace Naturel Sensible Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-21 12:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Accompagnée d’un salarié de la SEPANLOG.

Découvrez la richesse de cet Espace Naturel Sensible de 34 ha au milieu de la forêt landaise.

À partir de 10 ans.

Départ parking du Lac de Clarens. .

Espace Naturel Sensible Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com

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English : Balade naturaliste

L’événement Balade naturaliste Pindères a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne