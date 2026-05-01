Le Resto’Lugues Pindères
Le Resto’Lugues Pindères samedi 9 mai 2026.
Pindères
Le Resto’Lugues
Le Comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le Comptoir des Lugues se transforme en resto !
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez déguster un repas complet mitonné par nos bénévoles.
Menu dégustative basque, axoa de veau et pommes vapeurs, crème catalane, café/thé ou infusion, vin .
Le Comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
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English : Le Resto’Lugues
L’événement Le Resto’Lugues Pindères a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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