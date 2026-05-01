Pindères

Atelier Linux

Au comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Avec Didier le Jallé, venez en apprendre plus sur les logiciels libres et, pourquoi pas, installer Linux sur votre ordinateur. .

Au comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

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English : Atelier Linux

L’événement Atelier Linux Pindères a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne