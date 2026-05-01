Atelier Linux Pindères
Atelier Linux Pindères samedi 16 mai 2026.
Pindères
Atelier Linux
Au comptoir des Lugues Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Avec Didier le Jallé, venez en apprendre plus sur les logiciels libres et, pourquoi pas, installer Linux sur votre ordinateur. .
Au comptoir des Lugues Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
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English : Atelier Linux
L’événement Atelier Linux Pindères a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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