Le concierge vous accueille, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Le concierge vous accueille 22 avril et 17 juin Musée d’Aquitaine Gironde

5 €, gratuit Carte jeune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Un personnage étrange aurait été aperçu en train de déambuler dans le musée d’Aquitaine.

En effet, depuis l’inauguration du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, un ancien gardien de la faculté de Bordeaux serait revenu d’entre les morts pour hanter ce nouveau lieu culturel. Et apparemment, il vous attendrait pour découvrir en sa compagnie l’histoire du site et de la ville, qu’il connaît sur le bout des doigts.

Il ne reste plus qu’à vous inscrire pour le rencontrer. Attention : à ce qu’il paraît, il est très strict sur la discipline, alors ne soyez pas en retard…

Mercredi 22 avril et 17 juin à 15h30 (durée : 1h)

Réservation : ontheroadcompany@gmail.com

5 €, gratuit Carte jeune.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ontheroadcompany@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:ontheroadcompany@gmail.com »}]

Visite animée par On the road company visite insolite

M. Belleville – mairie de Bordeaux