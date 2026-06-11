le Conservatoire Charles Munch au Festival « les fièvres musicales » de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris
le Conservatoire Charles Munch au Festival « les fièvres musicales » de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris lundi 15 juin 2026.
Concert
lundi 15 Juin 2026 – Parvis de cardiologie (ou parc de la hauteur) 18h00
Orchestre de cuivres du CMA11 sous la direction de
Philippe Georges
Concert mardi 16 Juin 2026 – Parvis de cardiologie 14h00
Les ateliers musiques actuelles amplifiées du
Conservatoire du 11e Charles Munch en concert, sous la direction de Jean
Thomas.
Du
rock, du funk, de la pop avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées du
conservatoire du 11ème arrondissement.
Par les
ateliers de musiques actuelles amplifiées du conservatoire du 11ème
arrondissement
Concert mercredi 17 Juin 2026 – Amphithéâtre Charcot 14h00
Concert du Département piano du Conservatoire Charles
Munch CMA 11
Coordination Antoine Didry-Demarle
Par les élèves des classes de Margaret Fazoline,
Véronique Menuet-Stibbe, Natalia Valentin, Sandrine Constantin, Michel
Guikovaty, Didier Nguyen & Antoine Didry-Demarle
Voyage
pianistique – Une Fleur pour György
De
Jean-Sébastien Bach à György Kurtág, les élèves du Département Piano du Cma11
vous feront découvrir un programme riche, tout en couleurs et contrastes. Une
invitation au rêve et à la virtuosité, un voyage aux multiples références
poétiques qui vous plongera au cœur des plus belles pages du répertoire pour
piano.
Venez
nombreux !
Concert
jeudi 18 Juin 2026 – Parvis de cardiologie 12h00
Jazz CMA11
coordination Stéphane Audard
Big Band CMA11
coordination Juliette Marcais
L’atelier de Stéphane Audard
L’atelier de Line Kruse,
L’atelier de Juliette Marçais,
Le big band dirigé par Juliette Marçais
L’atelier de Pierre Carbonneaux
Concert samedi 20 Juin
2026 – Amphithéâtre Charcot 16H30
Audition de la classe de violon de Noémie Poumet CMA11
Programme
de pièces variées au violon, accompagnées au piano par Lucile Steunou
Un rendez-vous à ne pas manquer avec les département s musique conservatoire Charles Munch
Du lundi 15 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis
Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)
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