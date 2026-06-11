le Conservatoire Charles Munch au Festival « les fièvres musicales » de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris lundi 15 juin 2026.

Concert

lundi 15 Juin 2026 – Parvis de cardiologie (ou parc de la hauteur) 18h00

Megacuivres CMA11

Orchestre de cuivres du CMA11 sous la direction de

Philippe Georges

Concert mardi 16 Juin 2026 – Parvis de cardiologie 14h00

Musiques

actuelles CMA11

Les ateliers musiques actuelles amplifiées du

Conservatoire du 11e Charles Munch en concert, sous la direction de Jean

Thomas.

Du

rock, du funk, de la pop avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées du

conservatoire du 11ème arrondissement.

Par les

ateliers de musiques actuelles amplifiées du conservatoire du 11ème

arrondissement

Concert mercredi 17 Juin 2026 – Amphithéâtre Charcot 14h00

Concert du Département piano du Conservatoire Charles

Munch CMA 11

Coordination Antoine Didry-Demarle

Par les élèves des classes de Margaret Fazoline,

Véronique Menuet-Stibbe, Natalia Valentin, Sandrine Constantin, Michel

Guikovaty, Didier Nguyen & Antoine Didry-Demarle

Voyage

pianistique – Une Fleur pour György

De

Jean-Sébastien Bach à György Kurtág, les élèves du Département Piano du Cma11

vous feront découvrir un programme riche, tout en couleurs et contrastes. Une

invitation au rêve et à la virtuosité, un voyage aux multiples références

poétiques qui vous plongera au cœur des plus belles pages du répertoire pour

piano.

Venez

nombreux !

Concert

jeudi 18 Juin 2026 – Parvis de cardiologie 12h00

Jazz CMA11

coordination Stéphane Audard

Big Band CMA11

coordination Juliette Marcais

L’atelier de Stéphane Audard

L’atelier de Line Kruse,

L’atelier de Juliette Marçais,

Le big band dirigé par Juliette Marçais

L’atelier de Pierre Carbonneaux

Concert samedi 20 Juin

2026 – Amphithéâtre Charcot 16H30

Audition de la classe de violon de Noémie Poumet CMA11

Programme

de pièces variées au violon, accompagnées au piano par Lucile Steunou

Un rendez-vous à ne pas manquer avec les département s musique conservatoire Charles Munch

Du lundi 15 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis

Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)

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