Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

le Conservatoire Charles Munch au Festival « les fièvres musicales » de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris

le Conservatoire Charles Munch au Festival « les fièvres musicales » de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris

le Conservatoire Charles Munch au Festival « les fièvres musicales » de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris lundi 15 juin 2026.

Lieu : Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière

Adresse : 83 boulevard de l’Hôpital

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Concert
lundi 15 Juin 2026 – Parvis de cardiologie (ou parc de la hauteur) 18h00

Megacuivres CMA11

Orchestre de cuivres du CMA11 sous la direction de
Philippe Georges

Concert mardi 16 Juin 2026 – Parvis de cardiologie 14h00

Musiques
actuelles CMA11

Les ateliers musiques actuelles amplifiées du
Conservatoire du 11e Charles Munch en concert, sous la direction de Jean
Thomas.

Du
rock, du funk, de la pop avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées du
conservatoire du 11ème arrondissement.

Par les
ateliers de musiques actuelles amplifiées du conservatoire du 11ème
arrondissement

Concert mercredi 17 Juin 2026 – Amphithéâtre Charcot 14h00

Concert du Département piano du Conservatoire Charles
Munch CMA 11

Coordination Antoine Didry-Demarle

Par les élèves des classes de Margaret Fazoline,
Véronique Menuet-Stibbe, Natalia Valentin, Sandrine Constantin, Michel
Guikovaty, Didier Nguyen & Antoine Didry-Demarle

Voyage
pianistique – Une Fleur pour György

De
Jean-Sébastien Bach à György Kurtág, les élèves du Département Piano du Cma11
vous feront découvrir un programme riche, tout en couleurs et contrastes. Une
invitation au rêve et à la virtuosité, un voyage aux multiples références
poétiques qui vous plongera au cœur des plus belles pages du répertoire pour
piano.

Venez
nombreux !

Concert
jeudi 18 Juin 2026 – Parvis de cardiologie 12h00

Jazz CMA11
coordination Stéphane Audard

Big Band CMA11
coordination Juliette Marcais

L’atelier de Stéphane Audard

L’atelier de Line Kruse,

L’atelier de Juliette Marçais,

Le big band dirigé par Juliette Marçais

L’atelier de Pierre Carbonneaux

Concert samedi 20 Juin
2026 – Amphithéâtre Charcot 16H30

Audition de la classe de violon de Noémie Poumet CMA11

Programme
de pièces variées au violon, accompagnées au piano par Lucile Steunou

Un rendez-vous à ne pas manquer avec les département s musique conservatoire Charles Munch
Du lundi 15 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00
Date(s) :

Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital  75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis
Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


Afficher la carte du lieu Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)