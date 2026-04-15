Le Conservatoire de Bellevue comme Jamet, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes
Le Conservatoire de Bellevue comme Jamet, Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD, Nantes samedi 6 juin 2026.
Le Conservatoire de Bellevue comme Jamet Samedi 6 juin, 18h00, 20h00 Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD Loire-Atlantique
Gratuit, Billetterie en ligne 15 jours avant l’évènement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Les élèves du Conservatoire de Bellevue présentent leur premier spectacle de fin d’année au centre socio-culturel du Jamet.
Théâtre, piano, percussions et chœurs se mêlent dans un moment collectif qui illustre pleinement l’esprit du projet : croiser les pratiques artistiques et faire de la scène un lieu de création et de partage.
Une belle première au Jamet* pour le Conservatoire de Bellevue !
Centre socioculturel de Bellevue – ACCOORD 25 Rue du Jamet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les élèves du Conservatoire de Bellevue présentent leur premier spectacle de fin d’année au centre socio-culturel du Jamet.
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