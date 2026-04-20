Le conservatoire vous donne rendez-vous au jardin Rue des Olympiades Lamballe-Armor
Le conservatoire vous donne rendez-vous au jardin Rue des Olympiades Lamballe-Armor dimanche 31 mai 2026.
Lamballe-Armor
Le conservatoire vous donne rendez-vous au jardin
Rue des Olympiades Jardin de Quai des rêves Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Conservatoire de Lamballe Terre & Mer transforme le jardin de Quai des rêves à Lamballe-Armor en scène musicale à ciel ouvert. Pour cette seconde édition, le Rendez-vous au jardin invite le public à une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Ici, pas de programme figé ni de fauteuils numérotés. Entre deux morceaux, on papote autour de la buvette, on grignote, on s’assoit dans l’herbe. On s’installe pour la journée ou pour quelques instants seulement, tandis que, sur scène, musique et danse se croiseront. Jazz, rock, musiques traditionnelles ou classique, les artistes amateurs offrent au public un panorama vivant de ce qui se joue à l’année dans les salles de cours.
Avec cette nouvelle édition, le Rendez-vous au jardin s’installe petit à petit comme un rendez-vous incontournable du printemps. Une façon joyeuse et décontractée de célébrer l’art vivant et la transmission !
Buvette et restauration sur place (modifié) .
Rue des Olympiades Jardin de Quai des rêves Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 75
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English :
L’événement Le conservatoire vous donne rendez-vous au jardin Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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