Azillanet

LE COUVENT ATELIER D’IMPROVISATION VOCALE

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-18 2026-06-25

Atelier d’improvisation vocale. Une invitation à explorer sa voix par le jeu et l’écoute mutuelle. Créez des paysages sonores spontanés dans une ambiance ludique et bienveillante. Ouvert à tous.

Libérez votre créativité sonore avec le Foyer Rural ! L’espace acoustique du Couvent devient le terrain de jeu d’un atelier dédié à l’improvisation vocale. Cette séance invite chacun à explorer ses propres sonorités, à jouer avec les timbres et à oser l’expression spontanée sans la contrainte d’une partition.

À travers des jeux collectifs, des cercles de chant (circlesongs) et des exercices d’écoute, les participants apprennent à construire des paysages sonores éphémères et harmonieux. Nul besoin d’être un chanteur aguerri ou de connaître le solfège l’atelier privilégie l’instinct, le plaisir de la découverte et la connexion aux autres par le souffle et le rythme. C’est une expérience immersive et ressourçante, idéale pour renforcer la confiance en soi et la complicité au sein d’un groupe. Venez vivre une soirée de liberté vocale totale dans le cadre privilégié du Minervois. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 33 51 46 62

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English :

Vocal improvisation workshop. An invitation to explore your voice through play and mutual listening. Create spontaneous soundscapes in a fun, friendly atmosphere. Open to all.

L’événement LE COUVENT ATELIER D’IMPROVISATION VOCALE Azillanet a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC