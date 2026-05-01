Le Cristal Cabaret fête ses 1 an Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Le Cristal Cabaret fête ses 1 an

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-28

1 an de plumes, strass & paillettes… et l’histoire ne fait que commencer

Pour célébrer cet anniversaire, découvrez en exclusivité notre toute nouvelle revue

C’EST STAR

29 & 30 mai 2026 une expérience unique, festive et pleine de surprises

Nouveau spectacle, nouveau menu… une toute nouvelle émotion à vivre

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35 Route de Rançon, 76490 Rives-en-Seine .

Le Cristal Cabaret 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 08 16 lecristalcabaret@gmail.com

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English : Le Cristal Cabaret fête ses 1 an

L’événement Le Cristal Cabaret fête ses 1 an Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme