Le défi des explorateurs, Habitation Clément, Le François

Le défi des explorateurs Samedi 6 juin, 09h00, 11h00, 16h00 Habitation Clément Martinique

Limité à 20 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00

Le défi des explorateurs

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, le Jardin des sculptures devient le théâtre du défi des explorateurs, une aventure grandeur nature au cœur des œuvres monumentales, de la végétation luxuriante et des allées secrètes du jardin.

Au fil d’un parcours ponctué d’indices, d’observations et d’énigmes, les participants sont invités à explorer le jardin autrement. Chaque étape les conduit à découvrir de nouveaux détails : formes, matières, couleurs, jeux d’ombre et de lumière deviennent autant d’éléments à observer pour progresser dans l’aventure.

Pensée comme une expérience immersive et accessible à tous, l’activité stimule la curiosité, l’esprit d’équipe et le sens de l’observation. En famille ou entre amis, petits et grands évoluent ensemble dans un univers où l’art et la nature se rencontrent pour transformer le jardin en véritable terrain d’exploration.

Tout au long du parcours, les participants portent un regard inédit sur les œuvres et profitent d’un moment de découverte et de partage dans un espace mêlant imagination, exploration et émerveillement.

Habitation Clément Domaine de l’Acajou, 97240 Le François, France Le François 97240 Martinique Martinique 0596547547 http://www.habitation-clement.fr [{« type »: « link », « value »: « https://habitationclement.vivaticket.fr/billets/le-defi-des-explorateurs/HCL_DE »}] Le parc de l’habitation Clément s’étend aujourd’hui sur 16 hectares ouverts au public. A côté des vieux arbres remarquables de l’ancien jardin de la maison créole, une palmeraie et un nouveau parc ont été aménagés dans les années 1990 sur les friches industrielles de l’ancienne distillerie. Au cours de votre promenade, vous découvrirez plus de 300 espèces de plantes tropicales inventoriées. Depuis le bourg du François, prendre la route du Saint-Esprit (D6) sur 2 km, l’habitation est à gauche.

Le défi des explorateurs

©Jean-Francois Gouait