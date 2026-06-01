Visite botanique, Habitation Clément, Le François

Visite botanique Dimanche 7 juin, 10h00, 15h00 Habitation Clément Martinique

Limité à 50 personnes par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

La vue, élargie aux 5 sens

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, l’habitation Clément vous invite dans ses jardins à participer à des visites botaniques sur le thème national de la vue.

La thématique initiale sera élargie au 5 sens avec des échantillons divers et variés à voir, toucher, sentir, entendre et gouter.

Un attention particulière sera portée à la canne à sucre : ses paysages, son histoire, et quelques anecdotes.

Habitation Clément Domaine de l’Acajou, 97240 Le François, France Le François 97240 Martinique Martinique 0596547547 http://www.habitation-clement.fr [{« type »: « link », « value »: « https://habitationclement.vivaticket.fr/billets/rendez-vous-aux-jardins/HCL_JAJ »}] Le parc de l’habitation Clément s’étend aujourd’hui sur 16 hectares ouverts au public. A côté des vieux arbres remarquables de l’ancien jardin de la maison créole, une palmeraie et un nouveau parc ont été aménagés dans les années 1990 sur les friches industrielles de l’ancienne distillerie. Au cours de votre promenade, vous découvrirez plus de 300 espèces de plantes tropicales inventoriées. Depuis le bourg du François, prendre la route du Saint-Esprit (D6) sur 2 km, l’habitation est à gauche.

La vue, élargie aux 5 sens

©Dan Beal