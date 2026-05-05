Le défilé des animaux égyptiens d’Albert Thierry, Musée Girodet, Montargis

Le défilé des animaux égyptiens d’Albert Thierry Samedi 23 mai, 19h00 Musée Girodet Loiret

Réservation conseillée pour le défilé au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr : libre accès et en autonomie le reste de la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez les productions des élèves de CM2 d’Albert Thierry qui ont questionné le rôle symbolique des animaux en partant du cercueil égyptien des collections.

Les élèves défileront en musique et en chanson à 19h30 avec les masques / coiffes animaliers qu’ils auront fabriqués au cours de l’année.

Leurs productions seront présentées en libre accès et en continu le reste de la soirée.

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Découvrez les productions des élèves de CM2 d’Albert Thierry qui ont questionné le rôle symbolique des animaux en partant du cercueil égyptien des collections.

© Musée Girodet