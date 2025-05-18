Le Dépôt d’Antan Brocante Vide grenier Le Dépôt d’Antan Francescas

Le Dépôt d’Antan Brocante Vide grenier

Le Dépôt d’Antan 25 Chemin de Labourdette Francescas Lot-et-Garonne

Tarif : 2€

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-05-18 2025-06-15 2025-07-20 2025-08-17 2025-09-21 2025-10-19 2025-11-16 2025-12-21

Chaque 3 ème dimanche du mois, le Dépôt d’Antan propose une Brocante Vide grenier ouverte au public. Chacun peut y trouver du mobilier ancien, des tableaux, affiches, miroirs, objets publicitaires, tapis, jardin, bibelots, jouets anciens etc…

2€ le mètre sur réservation. .

Le Dépôt d’Antan 25 Chemin de Labourdette Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 32 50 66 guy.deroch@neuf.fr

