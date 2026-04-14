LE DERNIER COMPROMIS, Ciné Manivel, Redon

LE DERNIER COMPROMIS Jeudi 30 avril, 20h15 Ciné Manivel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:15:00+02:00 – 2026-04-30T21:45:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:15:00+02:00 – 2026-04-30T21:45:00+02:00

En 2023, dans une France en ébullition, secouée par la réforme des retraites et un malaise démocratique croissant, Laurent Berger vit ses derniers mois à la tête du premier syndicat de France. Ce film le suit au quotidien mener ses deux dernières batailles : celle contre une réforme impopulaire et celle plus intime de la fin de 30 ans de militantisme. À travers réunions de crise, dialogues tendus avec l’exécutif, face-à-face médiatiques et échanges sur le terrain, se dessine la chronique d’un moment de bascule, pour le syndicalisme, la démocratie et pour cet homme à l’engagement profond.

Jeudi 30 avril à 20h15

Projection en présence de Maël Mainguy, producteur du film, Adrien Courtecuisse, directeur général de KuB et une personnalité de la CFDT.

Tarif unique 4.50€

Ciné Manivel 12, quai Jean Bart, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://redoncinemanivel.cine.boutique/media/3614?showId=73446 »}]

Le dernier compromis – En 2023, dans une France en ébullition, secouée par la réforme des retraites et un malaise démocratique croissant, Laurent Berger vit ses derniers mois à la tête du premier s… Ciné Manivel LE DERNIER COMPROMIS