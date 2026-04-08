Le dernier mystère de Ségurant Château de Comper Concoret
Le dernier mystère de Ségurant Château de Comper Concoret samedi 15 août 2026.
Concoret
Le dernier mystère de Ségurant
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Plongez dans une grande aventure façon Indiana Jones, au coeur des années 30.
La pierre magique du chevalier Ségurant a disparu ! Aux côtés de l’aventurier David Chicone, partez sur ces traces, résolvez énigmes et indices, déjouez les pièges… avant que les bandits sans scrupules ne s’en emparent. Un grand jeu d’enquête et de chasse au trésor, rythmé, immersif et plein de mystères.
Réservation conseillée. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Le dernier mystère de Ségurant Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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