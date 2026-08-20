Le dernier tour du Sarvan, Église Saint-Maurice, Flaxieu

Informations pratiques

Le dernier tour du Sarvan Samedi 19 septembre, 17h30 Église Saint-Maurice Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, placées sous la thématique nationale « Patrimoine en péril », la compagnie La Pierre d’Amyon propose de faire revivre une figure méconnue du patrimoine immatériel du Bugey et des pays savoyards : le Sarvan.

Créature fantastique des récits populaires, le Sarvan est un être mi-sauvage, mi-domestique, tour à tour gardien du foyer et des troupeaux, protecteur… ou redoutable farceur. Longtemps transmis au fil des veillées et des récits, il appartient aujourd’hui à un patrimoine immatériel fragile.

Sur le parvis de l’église de Flaxieu, une troupe de saltimbanques s’installe pour raconter les facéties du Sarvan.

Entre théâtre et marionnettes, récits anciens et regard contemporain, ce spectacle familial invite petits et grands à redécouvrir cette figure du folklore local. Dans une ambiance festive et musicale, le Sarvan surgit là où on ne l’attend pas, réveillant les imaginaires et interrogeant la place que peuvent encore occuper les légendes dans notre monde d’aujourd’hui.

Un voyage fantastique et facétieux pour faire revivre, le temps d’une représentation, ce patrimoine local.

Église Saint-Maurice 13, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu, France Flaxieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 81 29 06 »}]

**À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, placées sous la thématique nationale « Patrimoine en péril », la compagnie La Pierre d’Amyon propose de faire revivre une figure méconnue :…

©CC Bugey-Sud