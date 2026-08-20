Visites commentées, Église Saint-Maurice, Flaxieu

Informations pratiques

Visites commentées 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’église Saint-Maurice et de la statue de la Vierge à l’enfant, tous deux inscrits au titres de Monuments Historiques.

Dans le village vous pouvez également découvrir l’oratoire de la Sainte-Fontaine, également inscrit au titre des Monuments Historiques.

Église Saint-Maurice 13, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu, France Flaxieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l’église Saint-Maurice et de la statue de la Vierge à l’enfant, tous deux inscrits au titres de Monuments Historiques.

©CC Bugey-Sud