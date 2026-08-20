Visites commentées, Église Saint-Maurice, Flaxieu
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Maurice · Flaxieu
Informations pratiques
Visites commentées 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de l’église Saint-Maurice et de la statue de la Vierge à l’enfant, tous deux inscrits au titres de Monuments Historiques.
Dans le village vous pouvez également découvrir l’oratoire de la Sainte-Fontaine, également inscrit au titre des Monuments Historiques.
Église Saint-Maurice 13, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu, France Flaxieu 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Découverte de l’église Saint-Maurice et de la statue de la Vierge à l’enfant, tous deux inscrits au titres de Monuments Historiques.
©CC Bugey-Sud
À voir aussi à Flaxieu (Ain)
- Le dernier tour du Sarvan, Église Saint-Maurice, Flaxieu 19 septembre 2026