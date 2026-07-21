Le désir du cœur (The Heart’s Desire) Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou – 78400 (France)

Informations pratiques

Le MACS MTO® vous présente sa quatrième exposition « Le désir du cœur » (The Heart’s Desire). Sous le commissariat de Jessica Cerasi, l’exposition explore le désir sous toutes ses formes, sans jugement et indépendamment de la possibilité d’atteindre un jour son objet. Loin d’être un sentiment à réprimer ou à surmonter, cette qualité profondément humaine peut devenir une force créatrice qui rayonne dans les sphères créative, émotionnelle et spirituelle.

Le concept de désir

Le désir (shawq en arabe) imprègne profondément la pensée soufie. Il s’exprime dans des récits tels que Layla et Majnun ou la Rose et le Rossignol, ainsi que dans la poésie de maîtres comme Rumi, Ibn Arabi et Rabia Basri. La célèbre parabole du ney par Rumi, cette flûte de roseau coupée de son lit et implorant son retour, illustre la conception soufie de la séparation comme la condition même qui éveille l’amour. Loin d’être un état mélancolique, le shawq est décrit par les maîtres soufis comme un feu qui consume l’attachement et l’illusion, animant le chemin vers l’union avec le divin.

Chefs d’œuvre de la collection

L’exposition s’appuie sur la collection permanente du musée. Parmi les pièces maîtresses figure une tunique de prière qajare du XIXe siècle, originaire d’Iran. Peinte à la main sur du coton avec des versets du Coran, sa symétrie, son fond blanc et ses motifs boteh (cachemire) font du vêtement un miroir symbolique de l’âme de celui ou celle qui le porte. On y découvre également un cadenas à combinaison safavide du XVIe siècle : quatre anneaux de laiton rotatifs gravés de lettres arabes, qui ne s’ouvrent que par l’alignement précis d’un code de quatre lettres. Cet objet fait écho à la métaphore soufie du cœur comme un espace clos dont l’accès requiert une transformation intérieure, ainsi qu’à la science des lettres, selon laquelle l’alignement des Noms divins révèle des strates successives de la réalité.

La commissaire d’exposition, Jessica Cerasi, explique : « L’exposition espère toucher à quelque chose de fondamental et de profondément universel : la persévérance et l’espoir de l’esprit humain, contenus dans cet état de désir galvanisant et tendre. »

Avec les artistes : Rand Abdul Jabbar, Bürçak Bingöl, Sarah Brahim, Faissal El-Malak, Han Mengyun, Haroon Mirza