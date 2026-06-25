Visite contée en famille : Sagesses soufies Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou – 78400 (France) samedi 12 septembre 2026.

Une visite contée pour explorer le musée autrement

Et si le musée devenait un espace d’histoires à vivre ?

Au fil d’une déambulation douce à travers les salles, les enfants et leurs parents sont invités à s’asseoir, écouter… et se laisser emporter. Quatre récits inspirés de la tradition soufie viennent ponctuer la visite, chacun en dialogue avec les œuvres rencontrées.

D’une mosaïque de miroirs née de fragments brisés, à un bol mystérieusement vide, en passant par une clé cherchée au mauvais endroit ou des mots capables de transformer le cœur, ces histoires simples et profondes ouvrent des espaces de réflexion accessibles à tous.

Cette visite propose une expérience sensible du musée, où l’on apprend à regarder, à écouter vraiment… et à se laisser surprendre.

Un moment à partager en famille, entre imaginaire, découverte et petites grandes questions.

CE BILLET DONNE ACCÈS À L’ENSEMBLE DE L’EXPOSITION ET AU JARDIN.