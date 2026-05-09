Le dîner de cons Espace culturel Saint-Michel-en-l’Herm

Saint-Michel-en-l’Herm

Le dîner de cons

Espace culturel 1, Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une comédie culte, grinçante, où l’arroseur se fait arroser, et où le rire se nourrit de la bêtise des uns… et de la vanité des autres.

Imaginez une bande d’amis parisiens bien installés qui organisent un dîner…

Pas pour manger, non. Pour se payer la tête du plus grand “spécimen” qu’ils puissent trouver. Une tradition élégante chacun amène son “con” comme on apporterait un dessert.

Ce soir, Pierre Brochant jubile il a déniché François Pignon, un champion de la maquette d’allumettes, prototype idéal de la maladresse et de la naïveté. La soirée s’annonce délicieusement cruelle… sauf que le “con” en question va faire exploser le plan de table, dynamiter la vie de son hôte et prouver que parfois, le vrai pigeon n’est pas celui qu’on croyait. .

Espace culturel 1, Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire diffusion@anjou-spectacles.fr

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English :

A gritty, cult comedy, where the sprinkler gets sprinkled, and laughter feeds on the stupidity of some? and the vanity of others.

L’événement Le dîner de cons Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud