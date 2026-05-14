Saint-Michel-en-l’Herm

Visite guidée de l’Abbaye Royale

1, Place de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20

Visite guidée de l’Abbaye Royale

L’abbaye a été fondée en l’an 682 sur un îlot calcaire. À la suite du concordat de 1516, elle devint une abbaye royale. Un voyage dans le temps et dans la naissance du Marais poitevin.

Visite guidée uniquement à la découverte de l’histoire mouvementée de l’abbaye.

En période estivale, visite guidée du lundi au vendredi à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.

Fermé le week-end et les jours fériés.

Billets en vente à l’Office de Tourisme.

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure de visite choisie, munis de votre billet pour un meilleur confort. .

1, Place de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Guided tour of the Royal Abbey

L’événement Visite guidée de l’Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud