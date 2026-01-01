Marché hebdo de Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l’Herm
Marché hebdo de Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l’Herm jeudi 26 mars 2026.
Marché hebdo de Saint-Michel-en-l’Herm
Place du Marché Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 08:00:00
fin : 2026-05-21 13:00:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Marché hebdomadaire de Saint-Michel-en-l’Herm jeudi
Tout au long de l’année, le jeudi matin, vous trouverez et rencontrerez au marché de nombreux bancs de produits frais, des produits du terroir, différents camelots. .
Place du Marché Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 22 03 accueil@stmichelherm.fr
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English :
Weekly market of Saint-Michel-en-l’Herm Thursday
L’événement Marché hebdo de Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud