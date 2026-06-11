Le Dîner Singulier Haras national de Lamballe Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Le Dîner Singulier

Haras national de Lamballe 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Et si, le temps d’une soirée, un lieu chargé d’histoire devenait le théâtre d’une expérience culinaire unique ?

Le Dîner Singulier vous invite à vivre un moment suspendu, où patrimoine et gastronomie se rencontrent pour créer une expérience rare.

La soirée débute par une visite du Haras, pour en découvrir les secrets, l’histoire et l’âme. Puis, à la tombée du jour, place au dîner un menu en 5 temps, construit autour du Penthièvre, entre terre et mer, à travers les produits du territoire et les paysages du Haras, unique et éphémère, imaginé spécialement par le Chef Jean-Daniel Benoit, en résonance avec le lieu.

Sur réservation. .

Haras national de Lamballe 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Le Dîner Singulier Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor