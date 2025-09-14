Le Dolmen de Bagneux, 56 Rue du Dolmen, Saumur

Informations pratiques

Le Dolmen de Bagneux 19 et 20 septembre 56 Rue du Dolmen Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Il est l’un des plus grands dolmens d’Europe de la période néolithique avec 15 dalles, une chambre funéraire de 18m et un poids avoisinant les 500 tonnes.

Tarif : 1€ adulte / Gratuit pour les moins de 18 ans.

56 Rue du Dolmen 56 Rue du Dolmen, 49400 Saumur Saumur 49400 Bagneux Maine-et-Loire Pays de la Loire

Il est l’un des plus grands dolmens d’Europe de la période néolithique avec 15 dalles, une chambre funéraire de 18m et un poids avoisinant les 500 tonnes.