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AGENDA · Saumur

Le Dolmen de Bagneux, 56 Rue du Dolmen, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · 56 Rue du Dolmen · Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
56 Rue du Dolmen
Adresse
56 Rue du Dolmen, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Le Dolmen de Bagneux 19 et 20 septembre 56 Rue du Dolmen Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Il est l’un des plus grands dolmens d’Europe de la période néolithique avec 15 dalles, une chambre funéraire de 18m et un poids avoisinant les 500 tonnes.
Tarif : 1€ adulte / Gratuit pour les moins de 18 ans.

56 Rue du Dolmen 56 Rue du Dolmen, 49400 Saumur Saumur 49400 Bagneux Maine-et-Loire Pays de la Loire
Il est l’un des plus grands dolmens d’Europe de la période néolithique avec 15 dalles, une chambre funéraire de 18m et un poids avoisinant les 500 tonnes.

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