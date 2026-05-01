Le don de soi La ferme Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer

Le don de soi

La ferme Avenue Albert Camus (au bout de l’avenue) Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Soirée festive de sensibilisation au don du sang et au don d’organes échanges et informations dès 18h30, suivis à 20h30 d’un concert du groupe The Rags.

Soirée de sensibilisation festive autour du don du sang et du don d’organes.

À partir de 18h30, venez assister à un temps d’échanges et de sensibilisation dédié à l’importance du don du sang et du don d’organes. Cette rencontre sera l’occasion de s’informer, de poser ses questions et de partager autour de ces gestes solidaires qui sauvent des vies chaque jour.

La soirée se poursuivra à 20h30 avec un concert du groupe The Rags, pour un moment convivial et musical placé sous le signe du partage et de la solidarité. .

La ferme Avenue Albert Camus (au bout de l’avenue) Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr

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English : Le don de soi

A festive evening to raise awareness of blood and organ donation: discussions and information from 6.30pm, followed by a concert by The Rags at 8.30pm.

L’événement Le don de soi Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer