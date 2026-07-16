Le Donjon de Moret, visite d’une ancienne Demeure Royale, Le Donjon de Moret sur Loing, Moret-Loing-et-Orvanne

Informations pratiques

Le Donjon de Moret, visite d’une ancienne Demeure Royale 19 et 20 septembre Le Donjon de Moret sur Loing Seine-et-Marne

Entrée payante :

Adulte : 7€

Enfants < 18 ans : 3€ Enfants < 5 ans : gratuit Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Remontez le temps et voyagez à travers près de 1000 ans d’histoire… À proximité de Fontainebleau se dresse le Donjon de Moret, ancienne demeure royale du XIIème siècle nichée dans son écrin de verdure. Sauvé de la ruine en 1880 pour être restauré en habitation de plaisance et transmise de générations en générations.

Accès jardins, parc, grande salle du deuxième étage…

Historique du Donjon par le propriétaire devant la facade principale du Donjon : 14h30-16h00-17h00 samedi et dimanche.

Le Donjon de Moret sur Loing 15 rue du Donjon 77250 Moret sur Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France 0642056385 https://donjondemoret.wixsite.com/ledonjondemoret https://www.instagram.com/donjondemoret/ Remontez le temps et voyagez à travers près de 1000 ans d’histoire… A proximité de Fontainebleau se dresse le Donjon de Moret, ancienne demeure royale du XIIème siècle nichée dans son écrin de verdure. Sauvé de la ruine en 1880 pour être restauré en habitation de plaisance et transmise de générations en générations. Accessible en pass Navigo par la gare de Moret Veneux les Sablons. Parking dans le village de Moret.

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© BrunoTruchonBartes