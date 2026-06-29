« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Salle des fêtes de Bélaye Bélaye dimanche 13 décembre 2026.

« Le Doute » Spectacle de théâtre contemporain Salle des fêtes de Bélaye Bélaye Dimanche 13 décembre, 16h00

Le palais de justice va ouvrir ses portes, vous allez pénétrer différentes salles d’audiences, écouter des bribes de plaidoiries du quotidien mais également vous deviendrez jurés le temps d’un procès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-13T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-13T17:30:00.000+01:00

1



Salle des fêtes de Bélaye 46140 Bélaye Bélaye



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

