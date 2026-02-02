Concert en hommage à Roland Pidoux par les Rencontres de Bélaye Bélaye

Concert en hommage à Roland Pidoux par les Rencontres de Bélaye

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Toute l’équipe des Rencontres de Bélaye vous souhaite une très bonne et heureuse année 2026. Le 13 décembre 2025, à Bélaye, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Un bureau de transition a été élu jusqu’à la prochaine AG. Depuis cette assemblée, ce bureau a œuvré, sous l'impulsion de Karine Jean-Baptiste Pidoux et a le plaisir de vous confirmer qu’un concert en hommage à Roland Pidoux sera donné cet été, en l’Eglise de Bélaye.

Nous aurons la joie d’accueillir un octuor de violoncelles pour cette occasion.

Nous sommes impatients de vous y retrouver et réfléchissons déjà au retour d'un festival pérenne dès 2027.

Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 61 60 98 37 rencontresdebelaye@gmail.com

The whole Rencontres de Bélaye team wishes you a very happy new year 2026

