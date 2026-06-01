Théâtre Le journal d’un fou Bélaye
Théâtre Le journal d’un fou Bélaye dimanche 14 juin 2026.
Bélaye
Théâtre Le journal d’un fou
Salle des fêtes Bélaye Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le journal d’un fou est une expérience théâtrale intense et troublante
Le journal d’un fou est une expérience théâtrale intense et troublante. C’est une œuvre d’une grande modernité, qui interroge notre rapport à la norme, à la reconnaissance sociale, et à la santé mentale. Par sa richesse dramatique et sa profondeur psychologique, elle offre un moment de théâtre puissant, où l’absurde côtoie l’émotion brute.
Sur scène, Le Journal d’un fou est interprété en monologue, donnant toute la place à l’acteur pour exprimer les tourments intérieurs du personnage. L’interprétation repose sur un jeu intense, émotionnel et souvent physique, pour faire ressentir au spectateur l’évolution mentale du protagoniste, entre rire amer et tragédie poignante.
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Salle des fêtes Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76 isatagaud@gmail.com
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English :
The Diary of a Madman is an intense and disturbing theatrical experience
L’événement Théâtre Le journal d’un fou Bélaye a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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