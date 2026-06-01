Bélaye

Théâtre Le journal d’un fou

Salle des fêtes Bélaye Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le journal d’un fou est une expérience théâtrale intense et troublante

Le journal d’un fou est une expérience théâtrale intense et troublante. C’est une œuvre d’une grande modernité, qui interroge notre rapport à la norme, à la reconnaissance sociale, et à la santé mentale. Par sa richesse dramatique et sa profondeur psychologique, elle offre un moment de théâtre puissant, où l’absurde côtoie l’émotion brute.

Sur scène, Le Journal d’un fou est interprété en monologue, donnant toute la place à l’acteur pour exprimer les tourments intérieurs du personnage. L’interprétation repose sur un jeu intense, émotionnel et souvent physique, pour faire ressentir au spectateur l’évolution mentale du protagoniste, entre rire amer et tragédie poignante.

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Salle des fêtes Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 12 15 02 76 isatagaud@gmail.com

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English :

The Diary of a Madman is an intense and disturbing theatrical experience

L’événement Théâtre Le journal d’un fou Bélaye a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot