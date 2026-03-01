Bélaye

Autocross du Quercy

Bélaye Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Les 6 et 7 juin, le circuit Jean Boutin de Belaye vibre au rythme de l’Autocross du Quercy pour un week-end de grand spectacle

Les 6 et 7 juin, le circuit Jean Boutin de Belaye vibre au rythme de l’Autocross du Quercy pour un week-end de grand spectacle. Pas moins de 160 pilotes venus de tout le Grand Sud-Ouest s'affronteront sur la piste dans le cadre du prestigieux challenge CORAC. Entre dérapages et montées d'adrénaline, les courses s’enchaîneront sans interruption pour le plus grand plaisir des passionnés.

Sur place, tout est prévu pour votre confort avec un service complet de restauration et de buvette.

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Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 69 74 12 09

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English :

On June 6 and 7, the Jean Boutin circuit in Belaye vibrates to the rhythm of the Autocross du Quercy for a weekend of great entertainment

L’événement Autocross du Quercy Bélaye a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot