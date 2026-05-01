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Marché artisanal et vide greniers Bélaye

Marché artisanal et vide greniers Bélaye

Marché artisanal et vide greniers Bélaye lundi 25 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 46140 Bélaye

Département : Lot

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Bélaye

Marché artisanal et vide greniers

Le bourg Bélaye Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25

C'est le retour du marché artisanal et vide-greniers printanier annuel sur le point de vue somptueux de Bélaye ! Organisé au Couvent de Bélaye

C'est le retour du marché artisanal et vide-greniers printanier annuel sur le point de vue somptueux de Bélaye ! Organisé au Couvent de Bélaye. Une belle occasion de flâner, se faire plaisir et faire plaisir !

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Le bourg Bélaye 46140 Lot Occitanie   lecouventbelaye@gmail.com

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English :

The annual spring craft market and garage sale returns to Bélaye’s sumptuous vantage point! Organized at the Couvent de Bélaye

L’événement Marché artisanal et vide greniers Bélaye a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CVL Vignoble

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