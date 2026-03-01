Bélaye

Atelier-concert par les Rencontres de Bélaye

Bélaye Lot

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La disparition de Roland Pidoux nous a plongés dans la sidération mais son empreinte sur le Festival de Bélaye,

véritable héritage artistique, nous impose de perpétuer son esprit. Karine Jean-Baptiste Pidoux, qui a toujours partagé sa vision, en reprend désormais la direction artistique

La disparition de Roland Pidoux nous a plongés dans la sidération mais son empreinte sur le Festival de Bélaye,

véritable héritage artistique, nous impose de perpétuer son esprit. Karine Jean-Baptiste Pidoux, qui a toujours partagé sa vision, en reprend désormais la direction artistique. En 2026, nous rendons un hommage vibrant à sa mémoire avec l’octuor Ô-Celli, qu’il avait lui-même souhaité inviter.

Leur programme mettra à l’honneur ses arrangements, ainsi que ceux de Renaud Guieu et Sébastien Walnier, avec la

participation de Raphaël Perraud, Karine Jean-Baptiste Pidoux et Maxime Quennesson, fidèles des Rencontres.

Le vendredi 7 août, la journée débutera par un atelier-concert à 15h, suivi d’un concert à 20h. Nous célébrerons l’Opéra,

répertoire de prédilection de Roland. Une occasion de lui rendre hommage tout en ouvrant la voie à l’avenir.

Votre présence, chers amis, et l’engagement de l’équipe des Rencontres sont essentiels pour que ce festival unique continue de rayonner.

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Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 61 60 98 37 rencontresdebelaye@gmail.com

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English :

The death of Roland Pidoux has left us in a state of shock, but his imprint on the Festival de Bélaye,

a true artistic legacy, requires us to perpetuate his spirit. Karine Jean-Baptiste Pidoux, who always shared his vision, is now taking over as artistic director

L’événement Atelier-concert par les Rencontres de Bélaye Bélaye a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Cahors Vallée du Lot