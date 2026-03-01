Fête de la brebis Bélaye
Fête de la brebis Bélaye samedi 13 juin 2026.
Bélaye
Fête de la brebis
Lieu dit Labeille Bélaye Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
2026 est l'année internationale du pastoralisme
2026 est l'année internationale du pastoralisme. A cette occasion, l'Association Foncière Pastorale de Bélaye organise une journée dédiée aux brebis, au métier de berger et au travail de la laine. Animations et rencontres avec les éleveurs sont au programme.
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Lieu dit Labeille Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 83 22 22 48
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English :
2026 is the international year of pastoralism
L’événement Fête de la brebis Bélaye a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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