Bélaye

Fête de la brebis

Lieu dit Labeille Bélaye Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

2026 est l'année internationale du pastoralisme

2026 est l'année internationale du pastoralisme. A cette occasion, l'Association Foncière Pastorale de Bélaye organise une journée dédiée aux brebis, au métier de berger et au travail de la laine. Animations et rencontres avec les éleveurs sont au programme.

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Lieu dit Labeille Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 83 22 22 48

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English :

2026 is the international year of pastoralism

L’événement Fête de la brebis Bélaye a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot